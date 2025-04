Il Comune vende l’ex asilo | Scelta grave che ignora i bisogni delle famiglie

Comune ha approvato il bando per la vendita all’asta dell’immobile di proprietà comunale in via Ludovico Coccapani 11, un ex edificio scolastico situato in pieno centro storico. Una struttura pubblica che sarà messa all’asta per circa 600 euro al metro quadro, prezzo sorprendentemente basso rispetto al valore di mercato della zona". Lo denuncia il capogruppo di Sinistra unita, Luigi Sofia, definendola "una Scelta grave che ignora le necessità reali delle famiglie pisane e le opportunità offerte dai fondi pubblici disponibili, mentre le liste d’attesa per i nidi d’infanzia crescono, e ogni anno centinaia di famiglie faticano a trovare un posto: l’amministrazione comunale, invece, decide di disfarsi di un edificio perfettamente idoneo a ospitare un servizio educativo per la fascia 0-6 anni". Lanazione.it - Il Comune vende l’ex asilo: "Scelta grave che ignora i bisogni delle famiglie" Leggi su Lanazione.it "Con una determina dirigenziale ilha approvato il bando per la vendita all’asta dell’immobile di proprietà comunale in via Ludovico Coccapani 11, un ex edificio scolastico situato in pieno centro storico. Una struttura pubblica che sarà messa all’asta per circa 600 euro al metro quadro, prezzo sorprendentemente basso rispetto al valore di mercato della zona". Lo denuncia il capogruppo di Sinistra unita, Luigi Sofia, definendola "unachele necessità realipisane e le opportunità offerte dai fondi pubblici disponibili, mentre le liste d’attesa per i nidi d’infanzia crescono, e ogni anno centinaia difaticano a trovare un posto: l’amministrazione comunale, invece, decide di disfarsi di un edificio perfettamente idoneo a ospitare un servizio educativo per la fascia 0-6 anni".

