Il film dell’agguato a Boiocchi I sopralluoghi a Figino in taxi la caduta imprevista dei killer e il raid sul Gilera riverniciato

Boiocchi doveva morire per lasciare spazio ai nuovi plenipotenziari della Nord. Troppo ingombrante lo Zio, smanioso di recuperare il tempo perduto nel quarto di secolo dietro le sbarre. Troppo sospettoso degli affari del Berro e dei conti che a suo dire non tornavano. Troppo ancorato alle vecchie logiche da ultrà, che mal si conciliavano con le mire espansionistiche dell’ambizioso socio e con la pax siglata con gli arcirivali (solo sulla carta) della Sud capitanata da Luca Lucci. Alla fine, è stato lo stesso mandante Andrea Beretta, arrestato il 4 settembre dopo aver ucciso a coltellate il rampollo di ’ndrangheta Antonio Bellocco (che guardacaso gli aveva mosso le stesse accuse che hanno condannato a morte lo Zio), a fornire a Dda e polizia la chiave di volta dell’unico delitto irrisolto degli ultimi anni: nelle centinaia di pagine di verbali che ha riempito da collaboratore di giustizia, si è autoaccusato di aver ordinato l’assassinio di colui che l’aveva eletto a braccio destro e ha indicato i presunti complici, che avrebbe ricompensato con 50mila euro. Ilgiorno.it - Il film dell’agguato a Boiocchi. I sopralluoghi a Figino in taxi la caduta imprevista dei killer e il raid sul Gilera riverniciato Leggi su Ilgiorno.it Un piano preparato nei minimi dettagli. Un agguato studiato per mesi. Passo dopo passo. Senza tralasciare nulla o quasi. Vittoriodoveva morire per lasciare spazio ai nuovi plenipotenziari della Nord. Troppo ingombrante lo Zio, smanioso di recuperare il tempo perduto nel quarto di secolo dietro le sbarre. Troppo sospettoso degli affari del Berro e dei conti che a suo dire non tornavano. Troppo ancorato alle vecchie logiche da ultrà, che mal si conciliavano con le mire espansionistiche dell’ambizioso socio e con la pax siglata con gli arcirivali (solo sulla carta) della Sud capitanata da Luca Lucci. Alla fine, è stato lo stesso mandante Andrea Beretta, arrestato il 4 settembre dopo aver ucciso a coltellate il rampollo di ’ndrangheta Antonio Bellocco (che guardacaso gli aveva mosso le stesse accuse che hanno condannato a morte lo Zio), a fornire a Dda e polizia la chiave di volta dell’unico delitto irrisolto degli ultimi anni: nelle centinaia di pagine di verbali che ha riempito da collaboratore di giustizia, si è autoaccusato di aver ordinato l’assassinio di colui che l’aveva eletto a braccio destro e ha indicato i presunti complici, che avrebbe ricompensato con 50mila euro.

