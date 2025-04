Ilrestodelcarlino.it - Consulti gratuiti e personalizzati a Riccione Terme

Martedì in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, laproporrà una serie di serviziper tutte le età con l’intento di promuovere il benessere e la salute attraverso le sue acque termali. Per cominciare, i medici del centro saranno a disposizione pere per far conoscere i trattamenti termali più indicati per potenziare il sistema immunitario, prevenire e curare patologie e migliorare salute e benessere psico-fisico. Gratuita sarà pure la prova delle terapie del respiro, nonché il trattamento per il viso nel Beauty shop con il test dei cosmetici della linea, mentre alla Spa Wellness time, pagherà uno, ma si accederà in due al percorso sensoriale con piscine, idromassaggi, idropercorso vascolare, saune all’infrarosso, docce emozionali e sensoriali, fitness in piscina termale e rituale.