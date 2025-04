Meloni da Trump Il piano | un vertice Usa-Ue Sul tavolo Big Tech e gas

Settimana piena. Giovedì 17 l'incontro alla Casa Bianca con il presidente Trump, venerdì 18 a Roma, a Villa Pamphilj, con il vice J.D. Vance, presenti anche Salvini e Tajani. Un'unica missione, che innumerevoli esponenti della maggioranza sintetizzano più o meno con le stesse parole: Meloni cerca di costruire un ponte tra Usa ed Europa. Ora: con un tipo "imprevedibile" come the Donald un certo grado di incertezza sulle modalità più o meno amichevoli del colloquio di Washington permane, ma molto limitato. C'è simpatia reciproca tra la premier italiana e il tycoon americano, su molti punti la vedono allo stesso modo: "Difficilmente l'Europa avrebbe potuto scegliere un'emissaria migliore", la sintesi della testata americana Politico. Il delicato lavoro di ingegneria potrebbe però non vertere soprattutto sulla nota dolente dei dazi, benché lei sia il primo capo di governo europeo ad essere ricevuto da quando Trump ha annunciato le barriere commerciali sui prodotti europei.

(Da quanto emerge da quotidiano.net:) Meloni da Trump. Il piano: un vertice Usa-Ue Sul tavolo Big Tech e gas - Senza negoziato, la Commissione vuole una stretta sulla Silicon Valley. Il nostro governo è contrario ed è pronto a dare battaglia in Europa.

(Come riportato da ilgiornale.it:) Meloni da Trump a nome dell'Europa. Sul tavolo l'ipotesi del summit Usa-Ue - Cambio di scenario. Nella tumultuosa sequenza di stop and go e di cambi di rotta dell'Amministrazione Trump, il perimetro della trattativa sui dazi assume di giorno in giorno prospettive e contorni di ...

(In base a quanto diffuso da repubblica.it:) Il fastidio di Meloni per il dialogo con Xi: “Non fa bene al Paese” - La premier prepara il bilaterale con Trump del 17 aprile. Irritazione per l’incontro tra Sanchez e il presidente cinese ...