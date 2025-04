F1 GP Bahrain 2025 Pole promessa alla McLaren? Ferrari mira alla seconda fila

Bahrain di F1 cominceranno alle ore 18.00 italiane di sabato 12 aprile. Per quanto si è visto nella giornata di venerdì, la Pole position sembra promessa a una McLaren. Il Team di Woking ha infatti sbaragliato il campo durante le prove libere, rifilando ampi distacchi a tutte le avversarie. Dunque, lo scenario più probabile è quello di vedere una lotta per la casella privilegiata ristretta a Lando Norris e Oscar Piastri.La Ferrari non è lontanissima, ma il problema delle Rosse è rappresentato di essere in un gruppone estremamente equilibrato, dove la differenza tra terzo e settimo posto può essere molto labile. L’impressione è che Max Verstappen, ieri, non abbia spinto al massimo e abbia pertanto del potenziale da mettere in campo quando più conterà.Francamente, la sensazione è che Mercedes abbia qualcosa in più del Cavallino Rampante. Oasport.it - F1, GP Bahrain 2025. Pole promessa alla McLaren? Ferrari mira alla seconda fila Leggi su Oasport.it Le qualifiche del Gran Premio deldi F1 cominceranno alle ore 18.00 italiane di sabato 12 aprile. Per quanto si è visto nella giornata di venerdì, laposition sembraa una. Il Team di Woking ha infatti sbaragliato il campo durante le prove libere, rindo ampi distacchi a tutte le avversarie. Dunque, lo scenario più probabile è quello di vedere una lotta per la casella privilegiata ristretta a Lando Norris e Oscar Piastri.Lanon è lontanissima, ma il problema delle Rosse è rappresentato di essere in un gruppone estremamente equilibrato, dove la differenza tra terzo e settimo posto può essere molto labile. L’impressione è che Max Verstappen, ieri, non abbia spinto al massimo e abbia pertanto del potenziale da mettere in campo quando più conterà.Francamente, la sensazione è che Mercedes abbia qualcosa in più del Cavallino Rampante.

Potrebbe interessarti anche:

F1 - Lewis Hamilton : “Avremo un aggiornamento in Bahrain”

La conferma è arrivata. Non c’erano certezze rispetto alle intenzioni della Ferrari di presentarsi nel quarto appuntamento del Mondiale 2025 di F1 in Bahrain con nuovi “pezzi” da introdurre sulla ...

Moto2 - un imbattibile Manuel Gonzalez firma la pole. Vietti nono

Dopo i 15 minuti della Q2 si sono concluse poco fa, sulla pista di Termas de Rio Hondo, le qualifiche della Moto2. Si è cosi decisa la griglia di partenza del Gran Premio di Argentina, secondo ...

Quando la F1 domani in tv - GP Bahrain 2025 : orari FP3 e qualifiche

Domani, sabato 12 aprile, la pista di Sakhir sarà teatro della terza sessione di prove libere e delle qualifiche per il Gran Premio del Bahrain 2025, valevole come quarto appuntamento stagionale del ...

'Novità Ferrari, aspettiamo le qualifiche. Ma...'. VIDEO. Orari TV GP Bahrain 2025: diretta su Sky, differita su TV8. F1 2025 | Ecco gli orari tv di Sky, NowTV e TV8 del GP del Bahrain. GP Bahrain 2025 F1: info, programmazione e orari. GP Bahrain 2025, Sakhir: risultati prove libere. F1 LIVE GP Bahrain, segui le prove libere 1 in diretta. Ne parlano su altre fonti

(A darne comunicazione è oasport.it:) LIVE F1, GP Bahrain 2025 in DIRETTA: Ferrari all’attacco tra FP3 e qualifiche - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 e delle qualifiche del GP del Bahrain, quarto ...

(Il quotidiano automoto.it ha riportato che:) F1. GP Bahrain, Vasseur: "5 decimi da McLaren sono tanti, ma gli aggiornamenti della Ferrari funzionano" - Tra nuove soluzioni aerodinamiche e vecchie difficoltà, la SF-25 cerca risposte a Sakhir. Vasseur predica pazienza, ma la rincorsa è già iniziata ...

(A darne comunicazione è sport.virgilio.it:) F1, Gp Bahrain libere: McLaren alza la voce, Piastri e Norris staccano tutti. Leclerc quarto, Hamilton ottavo - La cronaca in tempo reale delle prove libere del Gp del Bahrain, quarta prova del mondiale di F1 2025 che si corre sul tracciato di Sakhir ...