A che ora la MotoGP su TV8 oggi GP Qatar 2025 | programma qualifiche in chiaro

qualifiche del Gran Premio del Qatar di MotoGP si terranno nel pomeriggio di sabato 12 aprile. A seguire, assisteremo alle analoghe sessioni di Moto3 e Moto2 (citate in rigoroso ordine di apparizione). Dopodiché, la giornata si concluderà con la Sprint Race, che avrà luogo nella serata del nostro Paese e assegnerà punti valevoli per il Mondiale.Come d'abitudine, ogni sessione si dipanerà su due turni. Il primo, denominato Q1, vedrà impegnati i piloti meno performanti nelle pre-qualifiche tenutesi venerdì. I migliori avanzeranno al Q2, ovvero il momento in cui verrà stabilita la griglia di partenza o le griglie di partenza (al plurale) per quanto riguarda la MotoGP (sia quella della Sprint che del Gran Premio).Nel 2024, le pole position andarono a Jorge Martin (MotoGP), Aron Canet (Moto2) e Daniel Holgado (Moto3).

