L’esperto spiega perché si sarebbe dovuta riconoscere a Turetta l’aggravante della crudeltà | “Fare chiarezza”

Turetta, condannato all'ergastolo per l'omicidio Cecchettin, non è stata riconosciuta l'aggravante della crudeltà : "Non comprendo chi sostiene che la motivazione sia corretta perché conforme a un orientamento della Cassazione. Dovrebbe essere riconosciuta solo ad un killer professionista?". Leggi su Fanpage.it L'avvocato Daniele Bocciolini a Fanpage.it dopo che a Filippo, condannato all'ergastolo per l'omicidio Cecchettin, non è stata riconosciuta l'aggravante: "Non comprendo chi sostiene che la motivazione sia correttaconforme a un orientamentoCassazione. Dovrebbe essere riconosciuta solo ad un killer professionista?".

La criminologa spiega che quando i giudici parlano di crudeltà e stalking intendono cose ben precise - diverse dal senso comune. E questo non mette in discussione la gravità di quello che Turetta ha fatto

Punto primo. «Si ritiene che l’aver inferto 75 coltellate non sia stato per Turetta un modo per inferire con crudeltà o fare scempio della vittima ma una conseguenza dell’inesperienza e ...

Elena Cecchettin : «Turetta - inesperienza senza crudeltà? Se una persona si sentirà autorizzata ad accoltellare 75 volte qualcuno dovremmo ritenerci responsabili»

VENEZIA - Le 75 coltellate che Filippo Turetta ha inferto a Giulia Cecchettin quell'11 novembre del 2023 sono state frutto di inesperienza e non di crudeltà. Questo quanto definito dal...

Sentenza Turetta - parla Elena Cecchettin : “Il non riconoscimento della crudeltà segna un terribile precedente”

Filippo Turetta non avrebbe voluto prolungare le sofferenze di Giulia Cecchettin, ma avrebbe inferto le numerose coltellate per "inesperienza", ovvero non avendo la capacità di colpire per causare ...

