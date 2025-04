Ligabue | Volevo smettere con la musica per la mia timidezza

Ligabue a fine mese celebrerà gli ottant’anni della Resistenza con un evento a Roma. Mentre il suo album Buon compleanno Elivs compie trent’anni. E a partire dal 18 aprile il disco uscirà in una nuova edizione in chiave acustica. Oggi con il Fatto Quotidiano ricorda che «ero reduce da un disco non fortunato commercialmente e mi giocavo tutto, ma non avvertii quel peso. È anche il disco di Certe notti. Un azzardo come singolo, perché poteva sembrare troppo “lenta”. La scrissi in un pomeriggio, pensando alle notti solitarie con la mia Opel Kadett sgangherata. Il paradosso è che, dopo quel brano lì, non ho più potuto viverle».Voleva smetterePerché, spiega ad Andrea Scanzi, «ho molto bisogno dei miei spazi, devo sapere di poter stare anche da solo. È una cosa che va di pari passo con la timidezza, ma è proprio la timidezza che fa di me anzitutto un osservatore». Leggi su Open.online a fine mese celebrerà gli ottant’anni della Resistenza con un evento a Roma. Mentre il suo album Buon compleanno Elivs compie trent’anni. E a partire dal 18 aprile il disco uscirà in una nuova edizione in chiave acustica. Oggi con il Fatto Quotidiano ricorda che «ero reduce da un disco non fortunato commercialmente e mi giocavo tutto, ma non avvertii quel peso. È anche il disco di Certe notti. Un azzardo come singolo, perché poteva sembrare troppo “lenta”. La scrissi in un pomeriggio, pensando alle notti solitarie con la mia Opel Kadett sgangherata. Il paradosso è che, dopo quel brano lì, non ho più potuto viverle».VolevaPerché, spiega ad Andrea Scanzi, «ho molto bisogno dei miei spazi, devo sapere di poter stare anche da solo. È una cosa che va di pari passo con la, ma è proprio lache fa di me anzitutto un osservatore».

Potrebbe interessarti anche:

La difesa finita in tragedia. Uccide il padre violento : "Volevo salvare mamma"

La storia comincia e finisce nella confessione davanti alla pm di Trento Patrizia Foiera: "L’ho accoltellato, la stava maltrattando". Un padre violento, una madre che subisce l’ennesima aggressione, ...

“Volevo vedere i treni” e corre sino alla tangenziale : ragazzo autistico salvato da poliziotta salentina

ROMA/CANNOLE - Sono passate poco meno di due settimane da quando Antonio, un ragazzo autistico di 17 anni, aveva fatto spaventare la sua famiglia allontanandosi di corsa e sfuggendo al controllo ...

Pogba : “In depressione senza neppure rendermene conto. Non volevo più restare a Torino”

L'ex centrocampista francese della Juventus si racconta, dai tanti problemi personali alla squalifica per doping

Ligabue: «Volevo smettere con la musica per la mia timidezza». Laura Pausini e le nozze con Paolo: “Una sorpresa, nessuno lo sapeva”. Ligabue sulla rivalità con Vasco: "Ci hanno messi contro e la cosa ha preso una brutta deriva". Ligabue, la confessione: «Nel 1999 volevo smettere». Ligabue: “Nel '99 volevo smettere. In 77+7 i brani per questa guerra”. Nuovo album per Ligabue: “E pensare che 20 anni fa volevo smettere di cantare”. Ne parlano su altre fonti

(A darne comunicazione è corriere.it:) Ligabue compie 65 anni: «Non mi pesano, semmai sono questi tempi ad essere bui» - Figuriamoci se Ligabue si dà per morto ... disco che nel 1995 lo ha sparato come un proiettile nella serie A della musica italiana. Il 18 aprile esce in una versione monumentale: sette album ...

(In base alle informazioni di corriere.it:) Ligabue compie 65 anni: i lavori prima di dedicarsi alla musica, fu scoperto da Pierangelo Bertoli, 7 segreti - Nel 1998 è arrivato nelle sale il primo film di Ligabue come regista: «Radiofreccia». Presentato fuori concorso al Festival di Venezia, ha ottenuto grandi consensi di critica e pubblico (si è ...

(Ne dà notizia lagazzettadellospettacolo.it:) Le canzoni inglesi: Marco Ligabue e il nuovo singolo - Marco Ligabue nasce a Correggio, è fratello minore di Luciano e come lui ama la musica, anche se fino all ... perché non volevo costruire un set dove tutto poteva sembrare finto ed artefatto.