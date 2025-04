Cercando Il Piacere a teatro prima dell’inevitabile abbandono

Piacere" di Gabriele D’Annunzio. Un ragazzetto aristocratico. A cui non mancano le distrazioni nella Roma mondana di fine Ottocento. Le occasioni per rincorrere bellezza e Piacere (appunto). Mentre ci si logora d’amore per due donne: la femme fatale Elena Muti e la ricca Maria Ferres, moglie di un diplomatico. Il resto è meglio recuperarlo nel romanzo. Oppure si può fare un giro al teatro Fontana. Dove dal 13 al 15 aprile arriva "Il Piacere I", prima tappa di un ramificato lavoro sull’opera dannunziana firmato da Andrea Adriatico. Ilgiorno.it - Cercando Il Piacere (a teatro) prima dell’inevitabile abbandono Leggi su Ilgiorno.it Andrea Sperelli, sempre lui. Oggi sarebbe un’icona. Ma anche nel 1889 fece parecchio chiacchierare di sé: eroe decadente per eccellenza, travolse la letteratura italiana con un’improvvisa overdose di sensualità, introspezione, estetismo. E da allora è difficile non lasciarsi sedurre dal protagonista de "Il" di Gabriele D’Annunzio. Un ragazzetto aristocratico. A cui non mancano le distrazioni nella Roma mondana di fine Ottocento. Le occasioni per rincorrere bellezza e(appunto). Mentre ci si logora d’amore per due donne: la femme fatale Elena Muti e la ricca Maria Ferres, moglie di un diplomatico. Il resto è meglio recuperarlo nel romanzo. Oppure si può fare un giro alFontana. Dove dal 13 al 15 aprile arriva "IlI",tappa di un ramificato lavoro sull’opera dannunziana firmato da Andrea Adriatico.

