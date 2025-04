San Donato addio stadio del Milan Stop al progetto | congelato l’iter

Milan e Inter su Milano, il Comune di San Donato ha deciso di sospendere l’accordo di programma per la costruzione del nuovo stadio del Diavolo nell’area San Francesco. La scelta di congelare l’iter tecnico-burocratico legato al progetto presentato dai rossoneri all’Amministrazione Squeri è stata condivisa da tutti i soggetti coinvolti: Comune di San Donato, Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, Fs sistemi urbani, Rete ferroviaria italiana e la società Sportlifecity-Milan, proprietaria del comparto San Francesco. Durante l’ultima riunione che ha chiamato a raccolta questi soggetti "si è valutato di sospendere la procedura in corso - fanno sapere dal Comune -, anche nell’ottica di valutare eventuali sviluppi alternativi del progetto". "Per noi rimane fondamentale - osserva il sindaco Francesco Squeri - prevedere per l’area San Francesco uno sviluppo di qualità, dalla forte connotazione sportiva. Ilgiorno.it - San Donato, addio stadio del Milan. Stop al progetto: congelato l’iter Leggi su Ilgiorno.it Dopo la netta virata die Inter suo, il Comune di Sanha deciso di sospendere l’accordo di programma per la costruzione del nuovodel Diavolo nell’area San Francesco. La scelta di congelaretecnico-burocratico legato alpresentato dai rossoneri all’Amministrazione Squeri è stata condivisa da tutti i soggetti coinvolti: Comune di San, Regione Lombardia, Città Metropolitana dio, Fs sistemi urbani, Rete ferroviaria italiana e la società Sportlifecity-, proprietaria del comparto San Francesco. Durante l’ultima riunione che ha chiamato a raccolta questi soggetti "si è valutato di sospendere la procedura in corso - fanno sapere dal Comune -, anche nell’ottica di valutare eventuali sviluppi alternativi del". "Per noi rimane fondamentale - osserva il sindaco Francesco Squeri - prevedere per l’area San Francesco uno sviluppo di qualità, dalla forte connotazione sportiva.

