Jolly e Lovvey | due squadre orgoglio della città

Jolly Palazzolo Milanese ha conquistato il primo posto tra ben 82 squadre e Lovvey Pallavolo Paderno si è classificata terza. Due realtà della città sul podio: un risultato che parla di impegno, passione e spirito di squadra. "Non ci sono parole per descrivere l’emozione quando la palla cade all’ultimo punto della finale regionale - racconta il club -. Questa squadra, la Meev Under12 di coach Alice, Lella ed Anahi, ha fatto una stagione sin qui incredibile, non ha perso una sola partita e anche nella finale, nonostante la paura di avere il traguardo lì a un passo e non poterlo raggiungere, le ragazze hanno dato tutto. Il nostro capitano Emma è scoppiata in lacrime al fischio finale, volevano questa vittoria e l’hanno raggiunta". Ilgiorno.it - Jolly e Lovvey: due squadre, orgoglio della città Leggi su Ilgiorno.it Giovani campionesse crescono a Paderno Dugnano. Alle finali regionali Pgs categoria under12, disputate ad Arosio, le ragazze hanno brillato:Palazzolo Milanese ha conquistato il primo posto tra ben 82Pallavolo Paderno si è classificata terza. Due realtàsul podio: un risultato che parla di impegno, passione e spirito di squadra. "Non ci sono parole per descrivere l’emozione quando la palla cade all’ultimo puntofinale regionale - racconta il club -. Questa squadra, la Meev Under12 di coach Alice, Lella ed Anahi, ha fatto una stagione sin qui incredibile, non ha perso una sola partita e anche nella finale, nonostante la paura di avere il traguardo lì a un passo e non poterlo raggiungere, le ragazze hanno dato tutto. Il nostro capitano Emma è scoppiata in lacrime al fischio finale, volevano questa vittoria e l’hanno raggiunta".

