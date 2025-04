Omaggio a De André Passione vivente tulipani e paella | il week-end in provincia

Omaggio a De André a Mapello, il tributo ai Pink Floyd a Leffe, la Passione vivente al Santuario del Perello e la lettura teatralizzata della Passione a Solto Collina, il concerto di Umberto Tozzi a Treviglio, Factory Market allo Spazio Fase di Alzano Lombardo, i tulipani al Castello di Malpaga, Bruno Bozzetto a Riva di Solto e la Camminata a Casa di Arlecchino a San Giovanni Bianco.Da annotare, inoltre, la sagra degli Alpini a Bolgare, il Festival della paella e della sangria a Verdello, il festival del vino Ciserano Decanta, l’Aperitivo con Cattolica a Cerete, la festa di primavera a Osio Sopra e altro ancora.Ecco la panoramica degli eventi promossi in provincia sabato 12 e domenica 13 aprile. Bergamonews.it - Omaggio a De André, Passione vivente, tulipani e paella: il week-end in provincia Leggi su Bergamonews.it Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano l’a Dea Mapello, il tributo ai Pink Floyd a Leffe, laal Santuario del Perello e la lettura teatralizzata dellaa Solto Collina, il concerto di Umberto Tozzi a Treviglio, Factory Market allo Spazio Fase di Alzano Lombardo, ial Castello di Malpaga, Bruno Bozzetto a Riva di Solto e la Camminata a Casa di Arlecchino a San Giovanni Bianco.Da annotare, inoltre, la sagra degli Alpini a Bolgare, il Festival dellae della sangria a Verdello, il festival del vino Ciserano Decanta, l’Aperitivo con Cattolica a Cerete, la festa di primavera a Osio Sopra e altro ancora.Ecco la panoramica degli eventi promossi insabato 12 e domenica 13 aprile.

Potrebbe interessarti anche:

Divenuta popolare per la sua presenza a "Quelli che il calcio" e per la sua passione per i biancocelesti - la religiosa si è spenta a Roma - dopo aver dedicato tutta la sua vita al sostegno ai più deboli

Tifosissima della Lazio, tanto che, se si fosse potuta elevare la passione per la squadra in dogma, ne avrebbe probabilmente firmato il primo catechismo, Suor Paola, presenza fissa alla trasmissione ...

«Da Tano» Pizzeria - vera passione e tanta creatività

A due passi dal Gewiss Stadium, una piccola pizzeria d’asporto ideale per pause golose, con pizze dall’impasto leggero e dagli ingredienti selezionati. Per i tifosi atalantini speciale promozione ...

Rose Villain presenta l’album “Radio vega” : “Non sono solo carina! Sono un’artista e faccio musica. Nuova Scena? Giudico la passione non le rime perfette”

Venerdì 14 marzo esce “Radio vega”, l’album con cui Rose Villain che chiude la trilogia iniziata con “Radio Gotham” e proseguita con il disco “Radio Sakura”. Tre album che hanno permesso all’artista ...

Omaggio a De André, Passione vivente, tulipani e paella: il week-end in provincia. Al Lyrick di Assisi Cristiano De Andrè porta l’omaggio al padre Fabrizio e alle sue canzoni. Omaggio a Fabrizio De André. Pfm, il disco omaggio a De André: “Con lui cambiammo il concetto di concerto in Italia”. Firenze, dall’omaggio a De André ai Killer Queen al Teatro Reims. Omaggio a Fabrizio De André al Teatro Toselli. Ne parlano su altre fonti

(L’agenzia mi-lorenteggio.com ha pubblicato che:) PAROLE D’AUTORE, OMAGGIO A DE ANDRE’: CONCERTO BENEFICO IN FAVORE DELLA CHIOCCIOLA DI GARLASCO - (mi-lorenteggio.com) Garlasco, 9 aprile 2025 – Il Rotary Club Cairoli organizzerà per sabato 12 aprile 2025 alle ore 21:15 presso il Teatro Martinetti di Garlasco un concerto benefico il cui ricavato ...

(Risulta da fonti di msn.com che:) Omaggio a De André con Natan Rondelli - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

(Da quanto emerge da msn.com:) Cristiano De André celebra il padre Faber al Lyrick. E poi spazio alla magia di Bolero e Carmina Burana - Due appuntamenti davvero da non perdere in Teatro Lyrick nell’ambito della stagione ’Tourné, promossa’ da Aucma e Mea Concerti. Si ...