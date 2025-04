Ilgiorno.it - L’incostanza di chi è un vent de Breva

Leggi su Ilgiorno.it

Magni Ha preso a spirare qualche spiffero di delusione, l’altra mattina tra gli anziani radunati, come ogni giorno al "canton di ball", uno degli angoli della piazza principale per chiacchierare e tirar mezzogiorno. A generare quel malessere negli animi degli amici accompagnato da qualche cenno di arrabbiatura, è stato il comportamento, preso come una "bela bidunada", tenuto dal Mariett, uno della piccola congrega, che quel mattino non si era fatto vedere. Che il Mariett non si fosse presentato non era niente di strano perché già in altre occasioni aveva mancato l’appuntamento. Questa volta però gli amici erano assai risentiti e addirittura qualcuno sul piede di guerra contro il Mariett, perché costui, qualche giorno prima aveva annunciato che sarebbe giunto da loro con un bel regalino per tutti.