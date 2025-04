Un defibrillatore da donare alla città | Camminiamo per la solidarietà

Domani si terrà una camminata solidale con un obiettivo preciso: raccogliere fondi per l'acquisto di un nuovo defibrillatore da destinare alla città. L'iniziativa rientra nelle attività del Lions Day ed è organizzata dall'associazione Sessantamilavitedasalvare Odv con il sostegno della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate. Il ritrovo è fissato in piazza San Magno alle 9.30, con partenza alle 10. Il percorso, lungo sei chilometri e accessibile a tutte le età, attraverserà il centro cittadino fino al Parco Castello, per poi tornare al punto di partenza. La partecipazione prevede una donazione libera a partire da dieci euro, con la possibilità di ricevere una maglietta celebrativa fino a esaurimento scorte. Oltre alla camminata, saranno presenti numerose iniziative collaterali. In piazza verranno allestiti spazi informativi e sanitari, con screening gratuiti per l'ambliopia infantile e la prevenzione del diabete, oltre a dimostrazioni pratiche sull'uso dei defibrillatori.

