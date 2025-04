Le confessioni di Tonali | Avevo 17 anni tempo e soldi Mi ha iniziato un arbitro

iniziato alle scommesse è stato Pietro Marinoni che è del mio paese, è andato a scuola con mia sorella e all'epoca faceva l'arbitro". Lo ha raccontato, il 17 ottobre del 2023, Sandro Tonali, ex centrocampista del Milan e poi al Newcastle, interrogato dai pm quando l'indagine era ancora a Torino. Inchiesta, poi, trasmessa a Milano. Marinoni, tra gli indagati, è accusato di aver "sfruttato le proprie conoscenze nel settore del calcio professionistico" per agganciare calciatori, metterli in contatto con i presunti complici, il 38enne Tommaso De Giacomo e Patrik Frizzera, 44enne ex giocatore di hockey del Varese e del Chiavenna. Marinoni, secondo i pm, gestiva "le sessioni di poker all'interno dei gruppi di giocatori", aiutava Frizzera e De Giacomo "nella organizzazione delle attività di scommesse e giochi".

