Screening gratuito per prevenire il diabete | il Lions Day in piazza

Lions Day a Besana. Tema della giornata, “La volontà di fare insieme”. Domani in piazza Eugenio Corti si svolgerà il Lions Day organizzato dai Lions Clubs Brianza Cavalieri e Lombardia Cavalieri di San Maurizio in collaborazione con Comune di Besana, protezione civile, Fondazione Italiana del Rene Lombardia, Associazione IGNA e Unione Nazionale Cavalieri d’Italia sezione Monza e Brianza. Promotore dell’iniziativa che prevede lo Screening gratuito a tutti per la prevenzione di diabete e altre patologie, il professor Alessio Varisco, Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana nonché fondatore della sezione briantea dell’U.N.C.I. e del Lions Club Carate Brianza Cavalieri. In questi mesi Varisco ha continuato a distribuire nelle scuole copie gratuite della Costituzione e l’ha anche fatta leggere ai propri alunni in cinese, filippino, arabo e romeno, oltre che inglese, spagnolo, francese e tedesco realizzando un audiolibro per le biblioteche dei ciechi. Ilgiorno.it - Screening gratuito per prevenire il diabete: il Lions Day in piazza Leggi su Ilgiorno.it Per la prima volta ilDay a Besana. Tema della giornata, “La volontà di fare insieme”. Domani inEugenio Corti si svolgerà ilDay organizzato daiClubs Brianza Cavalieri e Lombardia Cavalieri di San Maurizio in collaborazione con Comune di Besana, protezione civile, Fondazione Italiana del Rene Lombardia, Associazione IGNA e Unione Nazionale Cavalieri d’Italia sezione Monza e Brianza. Promotore dell’iniziativa che prevede loa tutti per la prevenzione die altre patologie, il professor Alessio Varisco, Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana nonché fondatore della sezione briantea dell’U.N.C.I. e delClub Carate Brianza Cavalieri. In questi mesi Varisco ha continuato a distribuire nelle scuole copie gratuite della Costituzione e l’ha anche fatta leggere ai propri alunni in cinese, filippino, arabo e romeno, oltre che inglese, spagnolo, francese e tedesco realizzando un audiolibro per le biblioteche dei ciechi.

Potrebbe interessarti anche:

Lions Day in Sicilia - domenica screening sanitari gratuiti : Messina "anticipa" in piazza Duomo

Il Lions Day renderà domenica 13 aprile una giornata speciale con la campagna di prevenzione sanitaria e screening gratuiti all’insegna dello slogan “La volontà di fare insieme”. L’appuntamento ...

Farinata in piazza in cambio degli occhiali usati : l'iniziativa dei Lions

Originale iniziativa dei Lions sabato 29 marzo a Sampierdarena, in piazzetta Croce d'Oro, a partire dalle 10, quando la solidarietà incontrerà la gastronomia. Verrà infatti preparata sul posto la ...

Screening gratis ma anche musica - giochi e solidarietà : in piazza si festeggia il Lions day

Saranno in piazza a Monza per raccontare la lunga storia di solidarietà che caratterizza da sempre il loro operato in tutto il mondo. Domenica 13 aprile, in occasione del Lions day, i soci dei ...

Screening gratuito per prevenire il diabete: il Lions Day in piazza. Montone: domenica 13 aprile screening gratuito per la prevenzione del diabete. Domenica 13 aprile a Montone screening gratuito per la prevenzione del diabete. Screening gratuito della Glicemia per la Giornata Mondiale del Diabete. Giornata Mondiale del Diabete: screening gratuiti al Centro Commerciale Milanofiori di Assago con gli specialisti. Prevenzione diabete, proseguono gli screening gratuiti. Ne parlano su altre fonti

(Il quotidiano ilgiorno.it ha riportato che:) Screening gratuito per prevenire il diabete: il Lions Day in piazza - Per la prima volta il Lions Day a Besana. Tema della giornata, “La volontà di fare insieme”. Domani in piazza Eugenio Corti si svolgerà il Lions Day organizzato dai Lions Clubs Brianza Cavalieri e Lom ...

(L’agenzia ilsole24ore.com ha pubblicato che:) Dall'ipertensione al diabete: in 20 piazze d'Italia visite gratuite dei medici internisti - Il 12 aprile 2025 gli specialisti di medicina interna dalle ore 10 alle 17 dedicheranno il proprio tempo per i cittadini che, gratuitamente, potranno essere visitati ...

(Come si legge su panorama.it:) Diabete, la nuova speranza arriva da questo anticorpo - Il farmaco è già stato approvato dagli Stati Uniti. Ora debutta in Italia. È il primo passo verso una (possibile) rivoluzione ...