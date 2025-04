Il furgone a noleggio lo scooter e i killer pagati 50mila euro | cosa sappiamo sull’omicidio di Vittorio Boiocchi

Vittorio Boiocchi, ex capo ultrà dell’Inter ucciso a Milano il 29 ottobre 2022. In questa guerra, un ruolo decisivo lo hanno avuto un furgone, uno scooter e alcuni telefoni criptati. Leggi su Fanpage.it "Un omicidio con modalità mafiose nel contesto di una guerra delle curve di San Siro". Così la gip ha descritto l'omicidio di, ex capo ultrà dell’Inter ucciso a Milano il 29 ottobre 2022. In questa guerra, un ruolo decisivo lo hanno avuto un, unoe alcuni telefoni criptati.

Potrebbe interessarti anche:

Omicidio di Vittorio Boiocchi - arrestati mandanti ed esecutori

MILANO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano – Direzione Distrettuale Antimafia, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei ...

L'omicidio del capo ultrà dell'Inter Vittorio Boiocchi - sei arresti : “Berretta ha affermato di essere il mandante”

Svolta nell’omicidio di Vittorio Boiocchi, lo storico capo della curva Nord interista ucciso il 29 ottobre 2022 davanti a casa, a Milano, a colpi di pistola da due killer in moto. La Squadra mobile ...

Omicidio Vittorio Boiocchi - sei arresti per l’uccisione dell’ex leader della Curva Nord

L’assassinio di Vittorio Boiocchi, avvenuto il 29 ottobre 2022 nel quartiere milanese di Figino, avrebbe radici in una faida interna alla Curva Nord dell’Inter, maturata attorno alla spartizione dei ...

Il furgone a noleggio, lo scooter e i killer pagati 50mila euro: cosa sappiamo sull'omicidio di Vittorio Boiocchi. Prende furgone a noleggio e non lo restituisce: denuncia. Ritrovata moto rubata. Noleggio a lungo termine: +33,6% nel 2024. Boom dei privati. Civitanova Marche, controlli straordinari: ritrovato un furgone mai restituito al noleggio. Coca consegnata col furgone a noleggio, sequestrati 76 kg. Calatabiano. Su un furgone a noleggio trasportano illegalmente rifiuti pericolosi: due denunce. Ne parlano su altre fonti

(In base a quanto diffuso da fanpage.it:) Il furgone a noleggio, lo scooter e i killer pagati 50mila euro: cosa sappiamo sull’omicidio di Vittorio Boiocchi - “Un omicidio con modalità mafiose nel contesto di una guerra delle curve di San Siro”. Così la gip ha descritto l’omicidio di Vittorio Boiocchi, ex capo ultrà dell’Inter ucciso a Milano il 29 ottobre ...

(Dalle pagine di reportmotori.it si apprende che:) Guida completa al servizio noleggio furgone - Per poter noleggiare un furgone è necessario rispettare alcuni requisiti obbligatori, come avere un’età superiore ai 21 anni ...

(Da quanto emerge da reportmotori.it:) noleggio furgoni - In Italia, così come all’estero, esiste un servizio ad hoc pensato per rendere il lavoro di aziende e liberi professionisti più efficiente, snello e pratico. Stiamo parlando del noleggio di furgoni e ...