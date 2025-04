Il delitto di Garlasco Ok alla semilibertà di Stasi I Poggi | Noi amareggiati

Stasi potrà chiedere l’affidamento in prova ai servizi sociali, misura alternativa alla detenzione. Intanto il 41enne, che sta scontando la condanna a 16 anni per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi a Garlasco nel 2007, incassa il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano alla semilibertà, nonostante il parere negativo della Procura generale basato sulla recente intervista a Le Iene durante un permesso premio, che secondo i magistrati non era stata autorizzata dal carcere di Bollate. Due anni fa, Stasi aveva già ottenuto il "lavoro esterno", ossia la possibilità di uscire tutti i giorni dal carcere per prestare servizio come contabile in un’azienda a Milano. Potrebbe finire di scontare la pena entro il 2028, considerando pure la liberazione anticipata, con lavori socialmente utili. Quotidiano.net - Il delitto di Garlasco. Ok alla semilibertà di Stasi. I Poggi: "Noi amareggiati" Leggi su Quotidiano.net Tra qualche mese Albertopotrà chiedere l’affidamento in prova ai servizi sociali, misura alternativadetenzione. Intanto il 41enne, che sta scontando la condanna a 16 anni per l’omicidio della fidanzata Chiaranel 2007, incassa il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano, nonostante il parere negativo della Procura generale basato sulla recente intervista a Le Iene durante un permesso premio, che secondo i magistrati non era stata autorizzata dal carcere di Bollate. Due anni fa,aveva già ottenuto il "lavoro esterno", ossia la possibilità di uscire tutti i giorni dal carcere per prestare servizio come contabile in un’azienda a Milano. Potrebbe finire di scontare la pena entro il 2028, considerando pure la liberazione anticipata, con lavori socialmente utili.

