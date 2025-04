Per un centro più virtuoso | Un Mercato per tutti

Mercato delle Erbe, in piazza Cavour. Con uno stanziamento ulteriore di circa 200mila euro, l’intervento riguarderà per lo più l’area all’aperto, quella a ridosso della cancellata, che, con il rilascio di licenze ad hoc, sarà destinata soprattutto alla ristorazione. Presentato dal Comune il progetto ai rappresentanti di Confesercenti, Confcommercio, Cna, Confartigianato, Coldiretti, Confagricoltura, Cia Romagna, all’Associazione Mercato delle Erbe e a numerosi operatori, i lavori, secondo quanto affermato dall’assessorato competente, riprenderanno "tra un paio di mesi". "Nel 2022 abbiamo rimesso mano alle facciate dell’edificio e installato nuove postazioni di vendita in legno bianco, uniformando l’estetica e l’impatto visivo all’interno della vera e propria area mercatale. Ilrestodelcarlino.it - Per un centro più virtuoso: "Un Mercato per tutti" Leggi su Ilrestodelcarlino.it È ai nastri di partenza la seconda e ultima parte dei lavori relativi al progetto di riqualificazione deldelle Erbe, in piazza Cavour. Con uno stanziamento ulteriore di circa 200mila euro, l’intervento riguarderà per lo più l’area all’aperto, quella a ridosso della cancellata, che, con il rilascio di licenze ad hoc, sarà destinata soprattutto alla ristorazione. Presentato dal Comune il progetto ai rappresentanti di Confesercenti, Confcommercio, Cna, Confartigianato, Coldiretti, Confagricoltura, Cia Romagna, all’Associazionedelle Erbe e a numerosi operatori, i lavori, secondo quanto affermato dall’assessorato competente, riprenderanno "tra un paio di mesi". "Nel 2022 abbiamo rimesso mano alle facciate dell’edificio e installato nuove postazioni di vendita in legno bianco, uniformando l’estetica e l’impatto visivo all’interno della vera e propria area mercatale.

Potrebbe interessarti anche:

Scarsa offerta in Centro - domanda in crescita in periferia : come cambia il mercato immobiliare a Roma

Meno offerta in Centro, cresce la domanda in periferia. Questo è il bilancio del mercato immobiliare a Roma nel secondo semestre del 2024 stando al report di Fiaip Monitora Roma l’Osservatorio ...

Mercato ’Regioni d’Europa’ da venerdì a domenica in centro

Da venerdì a domenica 13 aprile il centro storico di Cesena ospiterà la Mostra Mercato ‘Regioni d’Europa–Mercati Internazionali’, evento fieristico proposto da Fiva Confcommercio nel corso del quale ...

Juventus - Yildiz al centro di tutto : come lo utilizzerà Tudor - le scelte di mercato

Kenan Yildiz sarà uno dei punti fermi della Juventus di Igor Tudor. Così come lo era stato, a lungo, per Thiago Motta, prima di essere accantonato...

Per un centro più virtuoso: "Un Mercato per tutti". Sostenibilità e circolarità delle imprese italiane. Commercio, parte il progetto di riqualificazione e valorizzazione del mercato rionale di piazza Sarzano. Al mercato rionale ogni settimana arriva l’Ecomobile per la raccolta di lampadine, farmaci scaduti e piccoli elettrodomestici. Firenze, nuove tessere gratuite per la spesa al Mercato delle Opportunità di Novoli. Napoli, a Piazza Mercato torna la «Notte della Tammorra». Ne parlano su altre fonti