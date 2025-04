Ilgiorno.it - Dal Buono racconta Il male maschio: "Svelo le fragilità del lupo cattivo"

Leggi su Ilgiorno.it

Per incipit, su un divano c’è il cadavere di unbianco quarantenne, la testa rotta da quattro colpi di bistecchiera antiaderente. L’autore della perfida storia, Enrico Dal, lascia indeterminato il luogo: “In una città a Occidente. ” Sveliamo che “Il” (La nave di Teseo) è ambientato a Milano? "Sì, inconfondibile la toponomastica: piazza Cavour con i Giardini Montanelli, le vie strette di Brera, viale Stelvio, dove vivo io. ". Luogo aperto, si sta riconfigurando con una molteplicità di anime. "Al confine tra Isola e Maciachini, è infatti una sorta di spartitraffico tra mondi diversi: pre e post gentrificazione". Ed è medico pure lei, dottor Dal, come il protagonista del romanzo? "No, anche se da buon ipocondriaco mi piacerebbe essere un anestesista come Andrea, al centro della storia.