Santa Agnese, c’è il movimento dei Leopoldini.

Un altro elemento si aggiunge al composito scenario che ruota attorno alle Termedi Bagno di Romagna: è nato ildei, gruppo formato da una dozzina (per ora) di dipendenti ed ex dipendenti del complesso termale e alberghiero controllato dal Comune di Bagno. Ieri pomeriggio ilsi è presentato pubblicamente con una conferenza stampa che si è svolta al ristorante Ponte Giorgi di Marcato Saraceno. Il nome delnon deve trarre in inganno: non c’entra la stazione Leopolda di Firenze alla quale Matteo Renzi ha dato notorietà politica, ma il Granduca di Toscana Leopoldo II che nel 1829 regalò alla città le terme di. Portavoce deiè Gianni Rossi, dipendente dell’azienda termale pubblica da 36 anni. "Abbiamo dovuto riunirci in questo– ha spiegato Gianni Rossi – perché la denuncia-querela contro ignoti per manomissione dell’archivio informatico relativo alle presenze ha messo in cattiva luce tutti i dipendenti: infatti l’ispettorato del Lavoro ha certificato che oltre 80 dipendenti erano stati penalizzati nelle retribuzioni tra il 2016 e il 2021 per un totale di 318.