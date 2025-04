Mimmo Hammer il vecchio capo e l’alleanza di comodo

Hammerskin e a Domenico Bosa. è lo stesso Berro a raccontarlo ai magistrati dell’Antimafia in uno degli interrogatori: "Vittorio si era avvicinato ancora agli Hammer, no? Perché questa faccenda? Reputo questa faccenda perché evidentemente quando siamo andati al Tenconi (il bar di via Tesio teatro di un incontro chiarificatore nella primavera 2022, ndr) lui ha visto che alcuni ragazzi m’hanno accompagnato, come una roba di appoggiarmi, perché lui non aveva magari appoggi, e si è riavvicinato a loro. Ilgiorno.it - Mimmo Hammer il vecchio capo e l’alleanza di comodo Leggi su Ilgiorno.it C’è anche un retroscena sui rapporti interni ai gruppi della Curva Nord che emerge dalle carte sull’indagine Boiocchi. Sì, perché, nel momento di massima tensione tra lo Zio e il braccio destro Andrea Beretta, il primo avrebbe cercato una sponda tra gli Irriducibili, cioè la fazione di estrema destra che faceva riferimento al movimentoskin e a Domenico Bosa. è lo stesso Berro a raccontarlo ai magistrati dell’Antimafia in uno degli interrogatori: "Vittorio si era avvicinato ancora agli, no? Perché questa faccenda? Reputo questa faccenda perché evidentemente quando siamo andati al Tenconi (il bar di via Tesio teatro di un incontro chiarificatore nella primavera 2022, ndr) lui ha visto che alcuni ragazzi m’hanno accompagnato, come una roba di appoggiarmi, perché lui non aveva magari appoggi, e si è riavvicinato a loro.

Mimmo Hammer il vecchio capo e l’alleanza di comodo. Caso ultras, ma quando è entrato Bellocco nella curva Nord dell’Inter? La confessione di Beretta: “Dopo l’omicidio Boiocchi, Totò serviva come protezione da...”. E c’entrano Mimmo Bosa, gli Hammer e i calabresi…. Omicidio Boiocchi e il blitz a San Siro, Beretta: “La cassa finì agli Hammer. Curva svuotata? Un errore”. Omicidio Bellocco e derby Inter-Milan, tutti i retroscena: il messaggio per Beretta (“Impiccati”) e il trasferimento dal carcere di Opera. Chi sta gestendo davvero la tregua tra 'ndrangheta e ultras della curva nord?. Inter, faida tra neofascisti per il controllo della Curva Nord. Corsera - Cambio ai vertici della Nord dopo i fatti di Inter-Napoli: il ritorno dei vecchi capi e i legami con la criminalità organizzata. Ne parlano su altre fonti

