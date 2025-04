Ilrestodelcarlino.it - Lezione di Cazzullo al Novecento

In occasione dell’ottantesimo della Liberazione, il Comune di Cavriago organizza un evento speciale per celebrare il 25 aprile: una lectio di Aldo(foto) dal titolo “La Resistenza di tutti”, in programma al Multisalaalle ore 16. Con “La Resistenza di tutti”,proporrà una riflessione sul movimento come patrimonio comune, come lotta condivisa da uomini e donne di ogni estrazione, fede e provenienza. Un’occasione da cogliere per rileggere gli eventi del 1943-45 alla luce dell’attualità, nel contesto di un’Europa purtroppo ancora attraversata da conflitti e tensioni.