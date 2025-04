Luce e colore strumenti di spiritualità L’opera di Frate Sole padre Costantino

padre Costantino Ruggeri (1925-2007), uno dei più grandi artisti del XX secolo nell’ambito dell’arte sacra, Pavia ospita la mostra "In nome della bellezza". Come spiegato dall’architetto Luigi Leoni (nella foto), presidente della Fondazione Frate Sole, padre Costantino "ha messo bellezza in tutto ciò che ha realizzato". Fino al 4 maggio, quindi, nello Spazio arte contemporanea del palazzo del Broletto da giovedì a lunedì dalle 15 alle 19 (ingresso gratuito) il visitatore potrà ripercorrere la vita e L’opera del Frate artista, che ha saputo coniugare fede e innovazione, trasformando la Luce e il colore in strumenti di spiritualità. Il percorso espositivo racconta la sua carriera attraverso una selezione di disegni, affreschi, pitture informali, sculture e le sue straordinarie architetture e vetrate artistiche, che hanno ridefinito lo spazio sacro e ne hanno arricchito la dimensione spirituale. Ilgiorno.it - Luce e colore strumenti di spiritualità. L’opera di Frate Sole, padre Costantino Leggi su Ilgiorno.it In occasione del centenario della nascita diRuggeri (1925-2007), uno dei più grandi artisti del XX secolo nell’ambito dell’arte sacra, Pavia ospita la mostra "In nome della bellezza". Come spiegato dall’architetto Luigi Leoni (nella foto), presidente della Fondazione"ha messo bellezza in tutto ciò che ha realizzato". Fino al 4 maggio, quindi, nello Spazio arte contemporanea del palazzo del Broletto da giovedì a lunedì dalle 15 alle 19 (ingresso gratuito) il visitatore potrà ripercorrere la vita edelartista, che ha saputo coniugare fede e innovazione, trasformando lae ilindi. Il percorso espositivo racconta la sua carriera attraverso una selezione di disegni, affreschi, pitture informali, sculture e le sue straordinarie architetture e vetrate artistiche, che hanno ridefinito lo spazio sacro e ne hanno arricchito la dimensione spirituale.

Potrebbe interessarti anche:

La difesa finita in tragedia. Uccide il padre violento : "Volevo salvare mamma"

La storia comincia e finisce nella confessione davanti alla pm di Trento Patrizia Foiera: "L’ho accoltellato, la stava maltrattando". Un padre violento, una madre che subisce l’ennesima aggressione, ...

Anche il padre della bimba attaccata da un lupo al convegno del comitato

Organizzatori soddisfatti per l'esito del convegno "Quando il lupo bussa alla porta" che si è tenuto il 17 gennaio scorso alla Casa dell'Energia di Arezzo. Si è trattato del quarto evento ...

Trentino - 19enne uccide il padre per difendere la mamma

Ha ucciso il padre per difendere la mamma dall’ennesima aggressione: è successo a Mezzolombardo, in Trentino, nella notte tra giovedì e venerdì. La vittima è un uomo di 46 anni di origine bosniaca, ...

Luce e colore strumenti di spiritualità. L’opera di Frate Sole, padre Costantino. Rupnik: «I pellegrini oggi? Le persone vanno lì dove c'è la vita». Il viaggio spirituale di Alice Coltrane. Cucire la luce, l’arte secondo fra Sidival Fila. Ne parlano su altre fonti

(Da una nota di ilgiorno.it si apprende che:) Luce e colore strumenti di spiritualità. L’opera di Frate Sole, padre Costantino - In occasione del centenario della nascita di Padre Costantino Ruggeri (1925-2007), uno dei più grandi artisti del XX secolo ...

(Come indicato da vogue.it:) L'architettura della luce: da Milano a Osaka un viaggio tra arte contemporanea e spiritualità - Scopriamo come gli architetti hanno modellato gli spazi attraverso bagliori e chiaroscuri: dalla Chiesa Rossa a Milano a Villa Panza a Varese, da Casa Gilardi in Messico alla Church of Light di Tadao ...

(A darne comunicazione è skuola.net:) Dispersione della luce e il fenomeno dei colori - La dispersione della luce avviene quando la luce bianca si separa nei suoi colori componenti attraverso un prisma o un mezzo materiale. Questo fenomeno è causato dalla variazione della velocità ...