Milano-Sanremo il fascino delle auto d’antan

Milano-Sanremo". Giunta alla sua XVI rievocazione storica, la "Signora delle gare" è partita giovedì dall’autodromo di Monza per raggiungere il lado d’Iseo. Ieri, dopo essere partiti da Sarnico, 90 equipaggi in gara per la corsa più antica d’Italia, hanno raggiunto Pavia dove hanno sfilato lungo via Angelo Scotti e, al termine del controllo orario, si sono cimentati in una prova speciale. Oltre 100 le prove, comprese quelle di media, più di 1000 i chilometri di gara e 150 i comuni attraversati fino a domani. Ilgiorno.it - Milano-Sanremo, il fascino delle auto d’antan Leggi su Ilgiorno.it Vecchie "signore" che hanno quasi 100 anni sulle ruote come le Bugatti T40 e T37A o la Lancia Lambda Spider Casaro fino alle leggende come le Ferrari, Porsche e Mercedes per arrivare a una Aston Martin V8 del 1972 e a una nuovissima McLaren 750S. Pavia ieri mattina è stata la scenografia naturale della coppa "". Giunta alla sua XVI rievocazione storica, la "Signoragare" è partita giovedì dall’dromo di Monza per raggiungere il lado d’Iseo. Ieri, dopo essere partiti da Sarnico, 90 equipaggi in gara per la corsa più antica d’Italia, hanno raggiunto Pavia dove hanno sfilato lungo via Angelo Scotti e, al termine del controllo orario, si sono cimentati in una prova speciale. Oltre 100 le prove, comprese quelle di media, più di 1000 i chilometri di gara e 150 i comuni attraversati fino a domani.

Milano-Sanremo, il fascino delle auto d’antan. Coppa Milano-Sanremo 2025 tra eleganza e storia. La Coppa Milano-Sanremo oggi farà tappa al Castello di Piovera. Rombo di motori, eleganza d’altri tempi e adrenalina pura: a Monza la Coppa Milano-Sanremo. AUTO STORICHE: PRESENTATA LA COPPA MILANO-SANREMO. IL 10 APRILE VIA DA MONZA. Liguria e Genova pronte per le auto d'epoca della Milano Sanremo. Ne parlano su altre fonti

(Il quotidiano milanosportiva.com ha riportato che:) Coppa Milano-Sanremo 2025, lo spettacolo dei motori tra storia, paesaggi e innovazione - La Coppa Milano-Sanremo 2025 torna a scrivere una pagina di eleganza, passione e cultura automobilistica. Dal 10 al 13 aprile, la storica gara di regolarità per auto d’epoca si snoda su oltre 1.000 km ...

(L’agenzia msn.com ha pubblicato che:) Dalle auto storiche alla F1 è un autodromo da record - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

(Ne dà notizia mbnews.it:) Rombo di motori, eleganza d’altri tempi e adrenalina pura: a Monza la Coppa Milano-Sanremo - Tra motori ruggenti e carrozzerie d’epoca lucidate a specchio, l’ Autodromo Nazionale di Monza si prepara ad accogliere domani, 10 aprile, uno degli appuntamenti più amati dagli appassionati di auto ...