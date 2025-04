Quotidiano.net - Braccio di ferro Xi-Trump

Leggi su Quotidiano.net

di Alessandro D’Amato ROMA La Cina pareggia i dazi Usa e rispolvera Mao Zedong, mentre Donalddice che la sua politica "sta andando davvero bene". E l’Unione Europea torna ad avvicinarsi a Pechino e minaccia le Big Tech americane. La guerra delle tariffe entra in una fase cruciale dopo l’annuncio della presidenza degli Stati Uniti di una sospensione di 90 giorni tranne che per il nemico numero uno degli Usa, ovvero la Cina. 90 ACCORDI IN 90 GIORNI Dopo lo stop provocato dall’aumento dei rendimenti sui titoli di debito statunitensi, è il consigliere per il commercio del presidente, Peter Navarro, a lanciare segnali di pace: "vuole realizzare 90 accordi in 90 giorni (con i Paesi minacciati dai dazi, ndr). Un obiettivo possibile", dice a Fox News, anche se quello che aggiunge subito dopo non è rassicurante: "Gli americani dovrebbero fidarsi di, i mercati dovrebbero fidarsi die non farsi prendere dal panico".