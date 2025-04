Linea ferroviaria Faentina dal 14 via libera ai treni tra Faenza e Marradi

Linea ferroviaria Faentina: da lunedì 14 aprile torneranno a circolare i treni tra Faenza e Marradi. Dal 14 marzo a causa della forte ondata di maltempo che ha colpito la Toscana, infatti, i collegamenti ferroviari tra Borgo San Lorenzo e Marradi sono stati interrotti. I danni alla Linea hanno avuto effetti anche sul versante romagnolo, rendendo impraticabile l’intero collegamento tra Marradi e Faenza. Per rispondere a questa situazione e limitare al massimo i disagi per i viaggiatori, Regionale e trenitalia Tper hanno messo in campo un’importante soluzione operativa, frutto di un grande impegno tecnico e organizzativo. Per rendere disponibili i treni ogni giorno Regionale ha affrontato le complessità derivanti dalla chiusura parziale della Linea, mentre trenitalia Tper ha curato la riorganizzazione del personale di bordo, assicurando la presenza di macchinisti e capitreno. Ilrestodelcarlino.it - Linea ferroviaria Faentina, dal 14 via libera ai treni tra Faenza e Marradi Leggi su Ilrestodelcarlino.it Una buona notizia che riguarda la: da lunedì 14 aprile torneranno a circolare itra. Dal 14 marzo a causa della forte ondata di maltempo che ha colpito la Toscana, infatti, i collegamenti ferroviari tra Borgo San Lorenzo esono stati interrotti. I danni allahanno avuto effetti anche sul versante romagnolo, rendendo impraticabile l’intero collegamento tra. Per rispondere a questa situazione e limitare al massimo i disagi per i viaggiatori, Regionale etalia Tper hanno messo in campo un’importante soluzione operativa, frutto di un grande impegno tecnico e organizzativo. Per rendere disponibili iogni giorno Regionale ha affrontato le complessità derivanti dalla chiusura parziale della, mentretalia Tper ha curato la riorganizzazione del personale di bordo, assicurando la presenza di macchinisti e capitreno.

