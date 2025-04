Da 40 anni nel segno del Lions Ed è festa

anni ma non li dimostra. Ieri sera nella splendida sala consiliare si è svolta la festa del quarantennale di fondazione del Lions Club Portomaggiore-San Giorgio. E’ stata una parata della classe dirigente portuense del passato e contemporanea, con ospiti illustri, a cominciare dal prefetto di Ferrara Massimo Marchesiello, Teresa Filippini (vice governatore lionistico), il direttore di Conserve Italia Antonello Chessa, il consigliere regionale Marcella Zappaterra. Inoltre l’intera giunta e i sindaci di Portomaggiore in auge dalla fondazione del Club a oggi: William Barbieri, Aurelio Pariali, Gian Paolo Barbieri e Dario Bernardi. Il comandante della Compagnia dei carabinieri capitano Raffaele Tufano accompagnato dal nuovo comandante della stazione maresciallo Chiara Fantauzzi, oltre al rappresentante lionistico di Argenta, Alberto Vistoli. Ilrestodelcarlino.it - Da 40 anni nel segno del Lions. Ed è festa Leggi su Ilrestodelcarlino.it Ha quarant’ma non li dimostra. Ieri sera nella splendida sala consiliare si è svolta ladel quarantennale di fondazione delClub Portomaggiore-San Giorgio. E’ stata una parata della classe dirigente portuense del passato e contemporanea, con ospiti illustri, a cominciare dal prefetto di Ferrara Massimo Marchesiello, Teresa Filippini (vice governatore lionistico), il direttore di Conserve Italia Antonello Chessa, il consigliere regionale Marcella Zappaterra. Inoltre l’intera giunta e i sindaci di Portomaggiore in auge dalla fondazione del Club a oggi: William Barbieri, Aurelio Pariali, Gian Paolo Barbieri e Dario Bernardi. Il comandante della Compagnia dei carabinieri capitano Raffaele Tufano accompagnato dal nuovo comandante della stazione maresciallo Chiara Fantauzzi, oltre al rappresentante lionistico di Argenta, Alberto Vistoli.

Potrebbe interessarti anche:

Lions club Narni - carnevale ma non solo : festa e nuovi ingressi per il sodalizio

Una festa per salutare il carnevale e per accogliere nuovi soci del club. Il Lions di Narni, nel rispetto della tradizione, ha organizzato questo appuntamento presso un noto ristorante della zona. ...

Firenze in festa per un Carnevale di solidarietà : arriva il “Carnival Lions Circus"

Firenze, 25 febbraio 2025- Il Distretto Lions 108LA Toscana e il Leo Club Firenze annunciano per martedì 4 marzo, in occasione del Martedì Grasso, un appuntamento all’insegna del divertimento e ...

Lions e Rotary - festa di carnevale e cena per il reparto di Oncoematologia pediatrica

“Smile for children 2025”, festa di carnevale e cena per il Lions Club Perugia Centenario e Rotary Club Perugia, a favore del reparto di Oncoematologia pediatrica di Perugia. Appuntamento sabato ...

Addio al dottor Andrea Frigerio, per 40 anni all'ospedale di Lecco. I Lions pronti ad accogliere il modesto gigante Shemar Stewart, mentre il miglior pass rusher del draft punta alla gloria nella NFL e a un momento che cambierà il destino.. Kevin Durant entra nel club dei 30’000 punti in NBA. Lions Club Fabriano celebra i 60 anni della fondazione e dona una borsa di studio. Alla guida del Lions Club Caselle Torinese Airport c'è Maruska Benedetto. I 40 anni del Lions club Valle San Martino: molte le iniziative a favore del territorio e non solo. Ne parlano su altre fonti