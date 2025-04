Consigliera nelle mani del bandito | Rischiò di soffocarmi a morte Chiesto patteggiamento a 5 anni

patteggiamento a 5 anni di reclusione per la brutale rapina nella notte nel giugno scorso in casa di Angela Galbiati, capogruppo in Consiglio comunale della lista di minoranza Biassono Civica, che ha rischiato di venire soffocata con un cuscino nella sua camera da letto. A concordarlo con la Procura di Monza è stato un cileno 30enne, identificato dai carabinieri. L’uomo, con problemi di droga e precedenti penali, ha già un’altra condanna che la giudice per le udienze preliminari Elena Sechi non ha voluto cumulare nel patteggiamento al massimo possibile della pena e che a luglio deciderà se accogliere o respingere ritendolo incongruo. Intanto la vittima, che si è costituita parte civile con l’avvocata Anna Casiraghi, in caso di patteggiamento non vedrà un euro come risarcimento per i monili in oro del valore di diverse migliaia di euro che le sono stati rapinati e non sono mai stati ritrovati e per il terrore che ha provato quella notte, quando è stata salvata dal suo coraggio di urlare ripetutamente, permettendo così l’intervento del fratello e del figlio. Ilgiorno.it - Consigliera nelle mani del bandito: "Rischiò di soffocarmi a morte". Chiesto patteggiamento a 5 anni Leggi su Ilgiorno.it Una 5di reclusione per la brutale rapina nella notte nel giugno scorso in casa di Angela Galbiati, capogruppo in Consiglio comunale della lista di minoranza Biassono Civica, che ha rischiato di venire soffocata con un cuscino nella sua camera da letto. A concordarlo con la Procura di Monza è stato un cileno 30enne, identificato dai carabinieri. L’uomo, con problemi di droga e precedenti penali, ha già un’altra condanna che la giudice per le udienze preliminari Elena Sechi non ha voluto cumulare nelal massimo possibile della pena e che a luglio deciderà se accogliere o respingere ritendolo incongruo. Intanto la vittima, che si è costituita parte civile con l’avvocata Anna Casiraghi, in caso dinon vedrà un euro come risarcimento per i monili in oro del valore di diverse migliaia di euro che le sono stati rapinati e non sono mai stati ritrovati e per il terrore che ha provato quella notte, quando è stata salvata dal suo coraggio di urlare ripetutamente, permettendo così l’intervento del fratello e del figlio.

