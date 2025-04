Testimonianza paleolitiche l’oro della Valle Camonica

Valle Camonica, terra di reperti, si trovano anche luoghi di forte valore simbolico, come il tempietto nel parco di Luine, ritenuto una sorta di Stonehenge bresciana. "È proprio così – spiega Virgilio Patarini che con Zamenhof Art gestisce il parco di Luine di Darfo Boario Terme, che vanta le più antiche incisioni rupestri camuni –. Ad esempio nel nostro territorio, non distante da Luine, abbiamo i resti di una capanna preistorica risalente a periodo paleolitico, datati al radiocarbonio a circa 13mila anni fa. Gli scavi sono stati effettuati a Cividate Camuno. Non solo: nello stesso parco di Luine c'è un'incisione che quindici anni fa Fabio Martini ha retrodatato alla fine del paleolitico. Non è un caso che i ritrovamenti più antichi siano nella zona tra Cividate Camuno e Luine, che probabilmente erano collegati da percorsi specifici.

