Setacciati i boschi dello spaccio due arrestati

I carabinieri della compagnia di Saronno e dello Squadrone eliportato Cacciatori di Sardegna hanno setacciato l'area boschiva compresa tra i territori di Saronno e Caronno Pertusella, nell'ambito di un servizio di controllo mirato alla repressione dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti. I militari si sono infatti inoltrati nei boschi per perlustrare l'ampia area di macchia verde, riuscendo a guadagnare alcune posizioni dalle quali hanno potuto osservare delle inequivocabili condotte di spaccio, senza essere visti. Individuata quindi la presenza dei pusher, risultati poi essere due cittadini extracomunitari e irregolari sul territorio nazionale, i militari dell'Arma si sono predisposti in modo tale da limitare la possibilità di fuga dei due, trovandoli in possesso di circa 100 grammi di sostanza stupefacente tra hashish, cocaina ed eroina nonché del materiale per il confezionamento delle dosi destinate allo spaccio e la somma in denaro contante pari a circa mille euro.

