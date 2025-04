Giro dei Paesi Baschi 2025 tappa di oggi 12 aprile | orari percorso tv favoriti Si decide tutto nella frazione conclusiva

tappa per il Giro dei Paesi Baschi 2025. oggi in programma la frazione di 153,4 chilometri da Eibar ad Eibar che andrà a determinare la classifica finale. Andiamo a scoprire nel dettaglio percorso, altimetria e favoriti della gara.percorsoNon ci sarà un attimo di tregua: sette GPM in programma, il primo poco dopo il via, quello di Elkorrieta (2,6 km al 6,7%). Neanche il tempo di respirare ed ecco la salita di Azurki (5,1 km al 7,4%). Discesa e si sale verso Krabelin (5 km al 9,4%), ascesa molto dura. Non è finita qui Trabakua (3,3 km al 7,1%) anticipa Karabieta (6,6 km al 6,7%) prima del gran finale. Prima la salita verso Izua (4,1 km al 9,2%) e poi quella di Trabauka (3,3 km al 7,1%). Non è finita comunque qui: negli ultimi 20 chilometri diversi strappi prima del traguardo. Oasport.it - Giro dei Paesi Baschi 2025, tappa di oggi (12 aprile): orari, percorso, tv, favoriti. Si decide tutto nella frazione conclusiva Leggi su Oasport.it Sesta ed ultimaper ildeiin programma ladi 153,4 chilometri da Eibar ad Eibar che andrà a determinare la classifica finale. Andiamo a scoprire nel dettaglio, altimetria edella gara.Non ci sarà un attimo di tregua: sette GPM in programma, il primo poco dopo il via, quello di Elkorrieta (2,6 km al 6,7%). Neanche il tempo di respirare ed ecco la salita di Azurki (5,1 km al 7,4%). Discesa e si sale verso Krabelin (5 km al 9,4%), ascesa molto dura. Non è finita qui Trabakua (3,3 km al 7,1%) anticipa Karabieta (6,6 km al 6,7%) prima del gran finale. Prima la salita verso Izua (4,1 km al 9,2%) e poi quella di Trabauka (3,3 km al 7,1%). Non è finita comunque qui: negli ultimi 20 chilometri diversi strappi prima del traguardo.

