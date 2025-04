Ilrestodelcarlino.it - Addio al dottor Bruno Fioravanti. Medico di famiglia a Castorano

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

piange il. Cordoglio per la morte del, aveva 86 anni e per decenni era statodidi molto castoranesi. La notizia della sua scomparsa in poco tempo ha fatto il giro del paese suscitando profondo cordoglio fra quanti lo conoscevano e stimavano. In tanti nutrivano nei suoi confronti una sincera amicizia e, oltre che per sue note qualità professionali, lo ricordano per la sua profonda cultura e il profondo senso di amicizia. "Una notizia che in pochi, quasi nessuno – dichiara una nota del Comune – si aspettava e anche per questo accolta con mesta sorpresa. La figura delè sempre stata vista come una delle più rappresentative del nostro paese, per il lavoro - non semplice – che svolgeva, per la sua innata ritrosia a comparire, ma lui c’era sempre.