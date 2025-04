Primissime Letture con Qn | Libri che fanno crescere bambini e genitori

bambini a leggere, per farli diventare lettori autonomi". Così Barbara Franco presenta l'uscita di Primissime Letture della linea editoriale Quid+, con IF Gribaudo (Gruppo Feltrinelli), da martedì 15 aprile in edicola (a un euro più il prezzo del quotidiano) con QN, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno. Grazie alla struttura con 9 diversi livelli di difficoltà, questa collana è un percorso di avvicinamento alla lettura adatto a tutti i bambini dai 5 anni in su. Ogni livello è composto da 3 Libri, ognuno dei quali racconta una storia, liberamente ispirata a fatti realmente vissuti dalla scrittrice insieme a suo figlio Pietro. "Sono molto legata a queste storie – afferma l'autrice – ognuna di esse è un pezzo di vita, un pezzo di cuore. Ci sono mio figlio, la mia famiglia e qualche divertente elemento in più: noi ovviamente non abbiamo un elefante rosso (ride, riferendosi a Un elefante in mongolfiera, ndr.

