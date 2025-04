Sistema apri e chiudi Evasore sotto scacco Usata per la prima volta la legge antimafia

E' stato ritenuto un vero e proprio "criminale" tanto da usare le misure di prevenzione patrimoniali che si applicano nei casi mafia o di delinquenti di alto spessore. Per la prima volta, su richiesta della procura, è stato sequestrato a un imprenditore cinese, Evasore da oltre venti anni, una serie di immobili ricorrendo al Codice antimafia. Nel mirino della procura, diretta da Luca Tescaroli, è finito un imprenditore cinese che da oltre venti anni è riuscito ad aprire e chiudere (e poi riaprire) sette ditte, con nomi diversi e differenti prestanome. La chiusura della azienda coincideva sempre con gli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate che, quando andava a cercare il titolare della ditta per riscuotere i tributi o i contributi mai versati, non trovava più nulla. Il solito "Sistema" portato avanti da imprenditori cinesi per esasperare al massimo il profitto e reso possibile grazie alla connivenza di professionisti italiani – commercialisti e consulenti del lavoro – che sanno come aggirare le norme.

Sistema "apri e chiudi". Evasore sotto scacco. Usata per la prima volta la legge antimafia. Codice antimafia applicato all'imprenditore cinese, perché è una svolta. Prato, colpo al sistema “apri e chiudi”. Per più di venti anni ha evaso sistematicamente il Fisco con le ditte "apri e chiudi" grazie alla complicità di professionisti compiacenti: disposto il sequestro di beni. Risultati 2024 Agenzia delle Entrate: 33,4 miliardi recuperati dalla lotta all’evasione fiscale. Evade le tasse per 20 anni con 7 ditte “apri e chiudi”, sequestrati beni per 2,2 milioni. Ne parlano su altre fonti

