L’antico sito romano | Spettacoli dal vivo nel teatro di Claterna

Claterna sulla via Emilia – più importanti del territorio bolognese. Complessivamente, dal 2018 ad oggi, l’area archeologica di Claterna è stata oggetto di finanziamenti MiC per 1.146.000 euro, a cui si aggiungono i 210 mila euro destinati alla Necropoli di via Sant’Andrea a Ozzano dell’Emilia per un totale di quasi un milione e 400 mila euro (di questi fanno parte 450 mila euro per il teatro romano). Per il triennio 2025-2027, stanziati per l’area di Claterna 2 milioni e 200 mila euro, di cui fanno parte i 600mila per il teatro romano, 400mila per la Domus dei Mosaici e un milione e 200 mila per la Casa Rossa. Ad emergere, grazie agli ultimi scavi, è stato infatti un teatro romano, nella sua interezza. Ilrestodelcarlino.it - L’antico sito romano: "Spettacoli dal vivo nel teatro di Claterna" Leggi su Ilrestodelcarlino.it di Zoe PederziniOZZANO EMILIA (Bologna) Un investimento di oltre 2 milioni di euro da parte del ministero della Cultura per una delle aree archeologiche – quella disulla via Emilia – più importanti del territorio bolognese. Complessivamente, dal 2018 ad oggi, l’area archeologica diè stata oggetto di finanziamenti MiC per 1.146.000 euro, a cui si aggiungono i 210 mila euro destinati alla Necropoli di via Sant’Andrea a Ozzano dell’Emilia per un totale di quasi un milione e 400 mila euro (di questi fanno parte 450 mila euro per il). Per il triennio 2025-2027, stanziati per l’area di2 milioni e 200 mila euro, di cui fanno parte i 600mila per il, 400mila per la Domus dei Mosaici e un milione e 200 mila per la Casa Rossa. Ad emergere, grazie agli ultimi scavi, è stato infatti un, nella sua interezza.

