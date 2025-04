La classe 3ª di Sabbio scrive al Papa | Guarisca presto! E Francesco risponde | Vi penso con amorevole tenerezza

Sabbio. Un pensiero nato spontaneamente tra i banchi di scuola, davanti alle immagini del Papa in difficoltà per i suoi problemi di salute. È così che i bambini della terza elementare della scuola primaria A. Manzoni di Sabbio, hanno deciso di scrivere al Papa, augurandogli una pronta guarigione. Lisa Balducchi, insegnante della classe, racconta: "Ogni giorno, i bambini seguivano i servizi al telegiornale che parlavano delle condizioni di salute di Papa Francesco. Un giorno mi hanno chiesto di scrivergli una lettera, e così, da lì è partita l'idea".Ogni bambino ha contribuito, scrivendo un piccolo pensiero di auguri. C'era chi scriveva: "Ti auguro di guarire presto" e chi, con un affetto diceva: "Ti voglio bene, Papa!" Altri più riflessivi, invece, ringraziavano il Papa per il suo lavoro nella chiesa, mentre una bambina, con la sua naturale curiosità, ha chiesto: "Papa Francesco, parli tante lingue?" Una domanda che ha aggiunto un tocco di tenerezza alla lettera.

