Dal Milan alla Capitale | Paratici lo prende a 40 milioni

Paratici è stata davvero inattesa. L’ex Juventus era il prescelto di Giorgio Furlani per la carica di Direttore sportivo del Milan e il blitz londinese era servito per trovare un’intesa definitiva tra le parti.Dal Milan alla Capitale: Paratici lo prende a 40 milioni (LaPresse) – Calciomercato.itMancavano, di fatto, solamente le firme. Firme che non sono così mai arrivate. Il dirigente italiano deve fare i conti con una squalifica fino al 20 luglio, ma poi potrà tornare totalmente operativo. Paratici, senza il contratto con il Milan può dunque ripartire altrove e secondo quanto scrive TeamTalk, presto potrebbe farlo al Tottenham, club con il quale – si legge sul portale – starebbe ancora collaborando, consigliandogli giocatori. Calciomercato.it - Dal Milan alla Capitale: Paratici lo prende a 40 milioni Leggi su Calciomercato.it Il calciatore è pronto a cambiare maglia. Niente rossonero, ma anche l’Inter rischia di essere beffata: ecco di chi si trattaLa fumata nera per Fabioè stata davvero inattesa. L’ex Juventus era il prescelto di Giorgio Furlani per la carica di Direttore sportivo dele il blitz londinese era servito per trovare un’intesa definitiva tra le parti.Dalloa 40(LaPresse) – Calciomercato.itMancavano, di fatto, solamente le firme. Firme che non sono così mai arrivate. Il dirigente italiano deve fare i conti con una squalifica fino al 20 luglio, ma poi potrà tornare totalmente operativo., senza il contratto con ilpuò dunque ripartire altrove e secondo quanto scrive TeamTalk, presto potrebbe farlo al Tottenham, club con il quale – si legge sul portale – starebbe ancora collaborando, consigliandogli giocatori.

