Infermiera offesa in corsia | Rientrata ma è stata dura

Rientrata al lavoro, "ma – commenta – è stata dura i primi giorni". L’Infermiera, che è stata offesa e aggredita verbalmente da un paziente a marzo nel reparto Cardiotoracico di Cisanello, racconta il ritorno, dopo il periodo di riposo che proprio i medici del Ps le avevano prescritto in seguito all’episodio di cui era stata vittima. "Sei una s.., un pezzo di m..", le aveva detto l’uomo con gli occhi "pieni di rabbia". E ripete, quando le diciamo che c’è stata una nuova aggressione: "Questa storia deve finire". I dottori del pronto soccorso, dopo una prima prognosi di 4 giorni, hanno deciso di allungare il periodo di riposo. Ed è scattata così d’ufficio la denuncia verso l’uomo. "Era mattino e c’erano decine di persone in sala d’attesa per la visita cardiologica – ci aveva spiegato – a un certo punto un signore mi dice che lui ha il numero 10 e hanno appena fatto entrare l’11. Lanazione.it - Infermiera offesa in corsia: "Rientrata, ma è stata dura" Leggi su Lanazione.it al lavoro, "ma – commenta – èi primi giorni". L’, che èe aggredita verbalmente da un paziente a marzo nel reparto Cardiotoracico di Cisanello, racconta il ritorno, dopo il periodo di riposo che proprio i medici del Ps le avevano prescritto in seguito all’episodio di cui eravittima. "Sei una s.., un pezzo di m..", le aveva detto l’uomo con gli occhi "pieni di rabbia". E ripete, quando le diciamo che c’èuna nuova aggressione: "Questa storia deve finire". I dottori del pronto soccorso, dopo una prima prognosi di 4 giorni, hanno deciso di allungare il periodo di riposo. Ed è scattata così d’ufficio la denuncia verso l’uomo. "Era mattino e c’erano decine di persone in sala d’attesa per la visita cardiologica – ci aveva spiegato – a un certo punto un signore mi dice che lui ha il numero 10 e hanno appena fatto entrare l’11.

