Dalle texture 3D alle stratificazioni dal mix di sfumature diverse all’abbinamento con l’argento

Non c’è alcun dubbio. La tendenza colori pastello ha davvero dominato sulle passerelle della primavera estate 2025. Non c’è sfilata che non abbia incluso almeno un look in queste tinte ammalianti che comunicano immediatamente un’idea di rinnovamento e di bella stagione. Dal verde menta al pistacchio, dal giallo burro al rosa confetto, dal cipria al celeste baby, ogni sfumatura delicata e ultra femminile in circolazione ha fatto furore. Ma non si deve pensare a questo trend come qualcosa di banale e già visto.Sono stati tanti infatti gli stratagemmi e le idee creative adottate dai designer più prestigiosi per vivacizzare le nuance pastello e renderle ancora più interessanti. Così da avere voglia di indossarle adesso e anche per tutta l’estate.