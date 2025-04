L’inviato Usa da Putin | Tregua entro aprile o ci saranno sanzioni

Putin e quello americano Donald Trump. "È stato un incontro professionale", ha spiegato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, subito dopo il colloquio di ieri pomeriggio, svoltosi nella biblioteca presidenziale di San Pietroburgo, tra L’inviato speciale Usa, Steve Witkoff, e il presidente Vladimir Putin. L’incontro, durato circa due ore, sottolinea il proseguimento del dialogo tra Mosca e Washington al fine di trovare un accordo sulla questione ucraina e di normalizzare i rapporti tra le due potenze. È stata l’occasione, sempre secondo Peskov, per indicare "i principali elementi della posizione della Russia e le sue preoccupazioni sulla risoluzione delle relazioni", mentre L’inviato speciale a stelle e strisce ha rinnovato la richiesta di un cessate il fuoco entro la fine del mese di aprile. Quotidiano.net - L’inviato Usa da Putin: "Tregua entro aprile o ci saranno sanzioni" Leggi su Quotidiano.net Mosca non esclude l’ipotesi di un nuovo colloquio telefonico tra il presidente russo Vladimire quello americano Donald Trump. "È stato un incontro professionale", ha spiegato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, subito dopo il colloquio di ieri pomeriggio, svoltosi nella biblioteca presidenziale di San Pietroburgo, traspeciale Usa, Steve Witkoff, e il presidente Vladimir. L’incontro, durato circa due ore, sottolinea il proseguimento del dialogo tra Mosca e Washington al fine di trovare un accordo sulla questione ucraina e di normalizzare i rapporti tra le due potenze. È stata l’occasione, sempre secondo Peskov, per indicare "i principali elementi della posizione della Russia e le sue preoccupazioni sulla risoluzione delle relazioni", mentrespeciale a stelle e strisce ha rinnovato la richiesta di un cessate il fuocola fine del mese di

