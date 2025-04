Clochard costretti a vivere in strada Il Pd | Dove sono i servizi sociali?

servizi sociali Dove sono?" A chiederlo in maniera critica è il segretario della sezione locale del PD, Michele Amurri. Spiega di aver posto il quesito avendo preso atto con rincrescimento che a Porto San Giorgio vi sono persone senzatetto che sono costrette a trascorrere la notte all’addiaccio coperte con dei cartoni e che si ritengono "fortunate" se possono utilizzare come giaciglio il duro e freddo pavimento dei locali stazione. No, Porto san Giorgio, cittadina ritenuta inclusiva e solidale per eccellenza, non può permettersi di restare insensibile ed inattiva di fronte a questa situazione e non avverta la necessità morale prima che politica di intervenire. Il segretario dei Dem dice: " "sono mesi che la stazione ferroviaria e le zone limitrofe sono diventate l’unico rifugio dei senzatetto. Ilrestodelcarlino.it - Clochard costretti a vivere in strada. Il Pd: "Dove sono i servizi sociali?" Leggi su Ilrestodelcarlino.it "I?" A chiederlo in maniera critica è il segretario della sezione locale del PD, Michele Amurri. Spiega di aver posto il quesito avendo preso atto con rincrescimento che a Porto San Giorgio vipersone senzatetto checostrette a trascorrere la notte all’addiaccio coperte con dei cartoni e che si ritengono "fortunate" se posutilizzare come giaciglio il duro e freddo pavimento dei locali stazione. No, Porto san Giorgio, cittadina ritenuta inclusiva e solidale per eccellenza, non può permettersi di restare insensibile ed inattiva di fronte a questa situazione e non avverta la necessità morale prima che politica di intervenire. Il segretario dei Dem dice: " "mesi che la stazione ferroviaria e le zone limitrofediventate l’unico rifugio dei senzatetto.

