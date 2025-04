Fine settimana nella natura tra fioriture e visite nel bosco

Fine settimana dedicato alla natura. Si inizia oggi alle 15 al cimitero parco, dove sorge il "bosco dei ricordi". Qui si svolgerà la "giornata della fioritura", un momento per ritrovarsi sotto gli alberi in fiore, i ciliegi e i meli donati dai cittadini in memoria dei propri cari. Durante l’incontro sarà presentato il progetto partecipato del bosco del ricordo, uno spazio di memoria, rinascita e comunità. Domani invece "Visita al bosco del fontanile". L’associazione all’Ombra dell’albero vuole informare che si sta realizzando una preziosa area verde, esteticamente interessante e utile come mitigazione della Rho Monza. La seconda informazione è il rinnovo della convenzione con la giunta comunale, richiesto da mesi ma finora senza risposta. Durante l’escursione verranno letti dei libri dalla associazione Amici della biblioteca Villa Venino e suonati dei brani a cura della scuola di musica città di Novate. Ilgiorno.it - Fine settimana nella natura tra fioriture e visite nel bosco Leggi su Ilgiorno.it dedicato alla. Si inizia oggi alle 15 al cimitero parco, dove sorge il "dei ricordi". Qui si svolgerà la "giornata della fioritura", un momento per ritrovarsi sotto gli alberi in fiore, i ciliegi e i meli donati dai cittadini in memoria dei propri cari. Durante l’incontro sarà presentato il progetto partecipato deldel ricordo, uno spazio di memoria, rinascita e comunità. Domani invece "Visita aldel fontanile". L’associazione all’Ombra dell’albero vuole informare che si sta realizzando una preziosa area verde, esteticamente interessante e utile come mitigazione della Rho Monza. La seconda informazione è il rinnovo della convenzione con la giunta comunale, richiesto da mesi ma finora senza risposta. Durante l’escursione verranno letti dei libri dalla associazione Amici della biblioteca Villa Venino e suonati dei brani a cura della scuola di musica città di Novate.

