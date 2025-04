Milano Design Week 2025 | Gli Eventi Imperdibili del Weekend

Milano Design Week 2025 è in pieno svolgimento, trasformando la città in un palcoscenico globale per il Design, l'architettura e l'innovazione.Questo Weekend, 12 e 13 aprile, rappresenta il culmine di una settimana ricca di Eventi Imperdibili che coinvolgono non solo gli appassionati di Design, ma anche chi cerca ispirazione e nuove esperienze.

