La statua del marinaio si sposta Iniziate le operazioni di imballaggio | Trasloco nelle prossime settimane

statua del marinaio è quasi pronta per salutare la sponda destra del Candiano, dove si trova da 65 anni nei pressi dell’ingresso del cimitero monumentale, per arrivare sul molo guardiano nord di Porto Corsini. Ieri mattina per l’opera, realizzata in travertino dello scultore ravennate Giannantonio Bucci, sono Iniziate le operazioni propedeutiche al trasporto: è stata quindi completamente avvolta e imballata per proteggerla. Il Trasloco vero e proprio, come spiega l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte, avverrà "la prossima settimana, o quella subito successiva. In questi giorni viene predisposto l’imballaggio per la protezione della statua durante lo spostamento, serviranno alcuni giorni per organizzare tutto e ovviamente servirà un trasporto eccezionale. La protezione per la statua è articolata: dovrà essere tutta avvolta e ben bloccata, per fare in modo che non si danneggi". Ilrestodelcarlino.it - La statua del marinaio si sposta. Iniziate le operazioni di imballaggio: "Trasloco nelle prossime settimane" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Ladelè quasi pronta per salutare la sponda destra del Candiano, dove si trova da 65 anni nei pressi dell’ingresso del cimitero monumentale, per arrivare sul molo guardiano nord di Porto Corsini. Ieri mattina per l’opera, realizzata in travertino dello scultore ravennate Giannantonio Bucci, sonolepropedeutiche al trasporto: è stata quindi completamente avvolta e imballata per proteggerla. Ilvero e proprio, come spiega l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte, avverrà "la prossima settimana, o quella subito successiva. In questi giorni viene predisposto l’per la protezione delladurante lomento, serviranno alcuni giorni per organizzare tutto e ovviamente servirà un trasporto eccezionale. La protezione per laè articolata: dovrà essere tutta avvolta e ben bloccata, per fare in modo che non si danneggi".

La statua del marinaio si sposta. Iniziate le operazioni di imballaggio: "Trasloco nelle prossime settimane". Il Marinaio si sposta. La statua andrà a Porto Corsini.

