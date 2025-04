Ilrestodelcarlino.it - Fermo Vocal Fest . Vox Poetica Consort con Matteo Laconi in ’Teatro spirituale’

Ilival di musica barocca e classica per voci e strumenti, presenta Teatro Spirituale, l’oratorio romano del XVII secolo nella Quaresima per far conoscere quale musica veniva eseguita a Roma all’interno delle celebrazioni dei Venerdì di Quaresima. Un evento di livello, inedito, che vede in prima linea il Vox, compagine musicale con voci e strumenti barocchi guidata dal giovanissimo direttore: appuntamento domenica 13 aprile, alle ore 21.15, nell’Oratorio di San Filippo a(ingresso libero). Quello dell’oratorio fu un nuovo genere musicale che si sviluppò a Roma grazie a figure come Giacomo Carissimi e Luigi Rossi. Il programma prevede raffinate composizioni: l’oratorio “Jonas” di Giacomo Carissimi e “L’oratorio per la Settimana Santa” di Luigi Rossi.