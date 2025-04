Bergamonews.it - Dalla crisi della mascolinità agli incel in Adolescence: il cyberbullismo preoccupa anche a Bergamo

“La morte è troppo bella per il malvagio parassitismo delle donne”, “Ogni vittima di femminicidio prendeva in giro un uomo poco attraente”. E ancora: “Non posso più provare pena per nessuna donna. Mi sento piuttosto soddisfatto quando le vedo soffrire”. Sono solo alcuni dei commenti che si trovano nei forum più estremisti degli, dove l’odio verso le donne non è solo un sentimento ma un vero e proprio credo. Si tratta di zone grigierete, in cui la misoginia cresce grazie rabbia e frustrazione.La comunità dei celibi involontari () è parte di un ecosistema più ampio, la manosfera. Una rete online di gruppi antifemministi e razzisti, spesso legati a ideologie di estrema destra, in cui milioni di uomini vedono il proprio fallimento nelle relazioni sessuali non come una casualità, ma come un destino segnato finnascita.