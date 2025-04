Nel segno del campione Felice | il Gimondi Camp insegna e racconta il ciclismo a bambini e ragazzi

insegnare e raccontare il ciclismo a bambini e ragazzi, seguendo l’esempio di Felice Gimondi, della sua vita e carriera. Per poi, chissà, un giorno ripercorrere le sue orme. È questo l’obiettivo che Massimo e Norma Gimondi, nipote e figlia del grande Campione orobico, si sono posti quando nel 2019 hanno ideato il Gimondi Camp: una settimana di training con educatori professionisti rivolta ai piccoli che vivono già con la passione della bicicletta e a chi ci si vuole avvicinare.L’iniziativa ha visto la luce nel 2022 (dopo le difficoltà dovute alla pandemia) e quest’anno taglia il traguardo della quarta edizione. E mette al centro l’inclusione. Si rivolge a tutti: bambine e bambini normodotati che vanno dai 5 ai 12 anni (nati dal 2020 all’indietro) e disabili fino ai 25 anni di età. Bergamonews.it - Nel segno del campione Felice: il Gimondi Camp insegna e racconta il ciclismo a bambini e ragazzi Leggi su Bergamonews.it Bergamo.re ere il, seguendo l’esempio di, della sua vita e carriera. Per poi, chissà, un giorno ripercorrere le sue orme. È questo l’obiettivo che Massimo e Norma, nipote e figlia del grandeorobico, si sono posti quando nel 2019 hanno ideato il: una settimana di training con educatori professionisti rivolta ai piccoli che vivono già con la passione della bicicletta e a chi ci si vuole avvicinare.L’iniziativa ha visto la luce nel 2022 (dopo le difficoltà dovute alla pandemia) e quest’anno taglia il traguardo della quarta edizione. E mette al centro l’inclusione. Si rivolge a tutti: bambine enormodotati che vanno dai 5 ai 12 anni (nati dal 2020 all’indietro) e disabili fino ai 25 anni di età.

Potrebbe interessarti anche:

La curva chiama Italiano : “Il pubblico è il 12° uomo in campo - che piacere la gente così felice”

Bologna, 1 febbraio 2025 – La curva che lo chiama a gran voce, un altro pallone “regalato” a fine partita ai tifosi e altri tre punti per Vincenzo Italiano che guida il suo Bologna ad un altro ...

Felice Laveglia muore a 17 anni schiacciato dal trattore a Montopoli Valdarno : ‘Amava la campagna’

Il drammatico ritrovamento del papà che non l’aveva visto rientrare Un drammatico incidente ha sconvolto Montopoli Valdarno. Felice Laveglia, 17 anni, ha perso la vita schiacciato dal trattore ...

Memo Remigi : “Topo Gigio a Sanremo? Felice per lui - poteva cantare una mia canzone”

(Adnkronos) – “Sono molto felice per Topo Gigio. Mi dispiace solo che non abbia avvisato il suo ‘papà'”, scherza Memo Remigi commentando con l’Adnkronos la partecipazione del celebre pupazzo alla ...

Nel segno del campione Felice: il Gimondi Camp insegna e racconta il ciclismo a bambini e ragazzi. Parabiago, un francobollo celebra il campione di ciclismo Libero Ferrario. Almanacco | Lunedì 2 settembre: accadde oggi, compleanni, santo e aforisma del giorno. Gimondi, campione tenace della bici in un’Italia povera ma bella. Un anno fa moriva Felice Gimondi Il ricordo di un campione indimenticabile - Sport. Storie di biciclette, manifesti e campioni. Ne parlano su altre fonti