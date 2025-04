Ilgiorno.it - Boschi più puliti. Appuntamento con il plogging

Quattro associazioni unite per ripulire Bovisio Masciago. La Comunità Laudato Sì, Genitori in movimento, il Comitato Ambiente e il Cai, in vista della ricorrenza della Giornata della Terra, promossa dalle Nazioni Unite per celebrare l’ambiente, promuovono anche quest’anno la giornata del “sulla Terra“ col patrocinio del Comune. L’evento si basa sull’unione tra corsa e camminata mentre si raccoglie la spazzatura lungo il percorso. L’idea è quella di dare la possibilità a chiunque, cittadino o associazione, di partecipare alla pulizia delle aree verdi. L’è per stamattina: ritrovo in via Bertacciola a partire dalle 10.