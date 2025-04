Il Comune entro il 2029 sarà senza debiti

entro la fine del mandato a San Pietro in Casale. A fare il punto il sindaco Alessandro Poluzzi: "Il bilancio consuntivo 2024 segna un grande traguardo: il disavanzo si riduce a 1.941.177,20 euro, permettendo di accelerare il rientro dal piano di Riequilibrio, che era entro il 2032. Non è solo un dato tecnico: è il segno concreto che la politica dei fatti, del rigore e della responsabilità sta riportando i conti pubblici in sicurezza prima del previsto. La parola d’ordine, anche nel 2024, è stata equilibrio. Il Comune non genera nuovo disavanzo, e si pongono le basi per un avanzo fisiologico. Tutto ciò nonostante spese necessarie e giuste, come l’aumento del trasferimento all’Unione Reno Galliera, che ha consentito il potenziamento dei servizi e l’adeguamento dei contratti dei lavoratori delle cooperative. Ilrestodelcarlino.it - "Il Comune entro il 2029 sarà senza debiti" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Risanamento completola fine del mandato a San Pietro in Casale. A fare il punto il sindaco Alessandro Poluzzi: "Il bilancio consuntivo 2024 segna un grande traguardo: il disavanzo si riduce a 1.941.177,20 euro, permettendo di accelerare il ridal piano di Riequilibrio, che erail 2032. Non è solo un dato tecnico: è il segno concreto che la politica dei fatti, del rigore e della responsabilità sta riportando i conti pubblici in sicurezza prima del previsto. La parola d’ordine, anche nel 2024, è stata equilibrio. Ilnon genera nuovo disavanzo, e si pongono le basi per un avanzo fisiologico. Tutto ciò nonostante spese necessarie e giuste, come l’aumento del trasferimento all’Unione Reno Galliera, che ha consentito il potenziamento dei servizi e l’adeguamento dei contratti dei lavoratori delle cooperative.

